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Сербия. Суперлига
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Младост
Вукашин Йованович
Статистика
€ 600 тыс
Вукашин Йованович - статистика
Младост
17 мая 1996 (30), Белград
#33 | Защитник
188 см
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Мачва
1 : 2
20.09.2026
Младост
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
5 : 0
12.09.2026
Младост
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
1 : 0
05.09.2026
Раднички
Был в запасе
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И
Г
П
Ж
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Чукарички
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 5 тур
Чукарички
1 : 2
30.11.2023
Ференцварош
Был в запасе
90'
Лига конференций, 4 тур
Чукарички
0 : 1
09.11.2023
Фиорентина
67' - 90'
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