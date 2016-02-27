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  • Веденеев: «Проблемы у «Зенита» остались, несмотря на зимние покупки»

Веденеев: «Проблемы у «Зенита» остались, несмотря на зимние покупки»

27 февраля 2016, 16:49
1

По мнению экс-игрока "Зенита" Сергея Веденеева, петербургский клуб, несмотря на приобретение нынешней зимой нескольких игроков, будет продолжать испытывать проблемы с составом.

"Осенью у "Зенита" было две проблемы: короткая скамейка и нехватка быстрых российских игроков. Первую задачу команда решила, скамейка теперь хорошая. А вот быстрых россиян так и нет, впрочем, их, наверное, вообще нет в нашем чемпионате. "Зениту" не хватает скорости в середине поля, а ввиду лимита на легионеров туда нужен именно россиянин. Такой, какими были молодые Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Спивак. Команда за счет скорости разрывала любого соперника

Сегодня есть лишь Халк. Данни утратил свои скоростные качества, Витсель медленный, Хави Гарсия – очень медленный. Это не позволяет команде прессинговать, нет возможностей для контратак.

На сегодняшний день в России от предложения "Зенита" не откажется никто, но чтобы привезти игрока из Европы, нужно провести очень хорошие переговоры. В ситуации кризиса и негативного имиджа России на Западе, созданного СМИ, вряд ли кто-то к нам поедет. Нужны мастера, но нужна и перспектива. Нельзя комплектоваться 30-летними, к тому же у них не столь высока мотивация. К примеру, ничего не выигравший с "Тереком" Маурисио – это одно, а Жирков, у которого уже все есть, – совсем другое дело", – сказал Веденеев.

Напомним, состав сине-бело-голубых в период зимнего трансферного окна пополнили нападающий Александр Кокорин, хавбек Маурисио, а также защитники Юрий Жирков и Вукашин Йованович.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий Кокорин Александр Маурисио Йованович Вукашин
Комментарии (1)
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Zeff
1456599175
Я бы сказал: проблемы появились. Кокорин и Жирков -шлак.
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