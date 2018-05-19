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Мариано Барбоса
Статистика
Мариано Барбоса - статистика
Завершил карьеру
27 июля 1984 (42), Ланус
#25 | Вратарь
190 см
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
13
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
2 : 2
19.05.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2 : 2
14.04.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
2 : 1
18.03.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
11.03.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
0 : 2
03.03.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
1 : 0
28.02.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1 : 0
25.02.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 1
18.02.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1 : 2
10.02.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
03.02.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4 : 2
27.01.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2 : 1
20.01.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
0 : 1
13.01.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1 : 1
07.01.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
0 : 1
23.12.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0 : 1
17.12.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
0 : 2
10.12.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
3 : 1
03.12.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2 : 3
26.11.2017
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 1
19.11.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
05.11.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 1
28.10.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4 : 0
22.10.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
1 : 2
15.10.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
3 : 0
01.10.2017
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
4 : 0
24.09.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0 : 0
21.09.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 3
17.09.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3 : 1
10.09.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
25.08.2017
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
1 : 0
21.08.2017
Вильярреал
Был в запасе
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