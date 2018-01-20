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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Леванте
Вильярреал - Леванте: обзор матча 20 января 2018
Вильярреал
20.01.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
26'
М. Тригерос (П)
50'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Леванте
Желтая карточка
А. Гонсалес
87'
65'
Желтая карточка
С. Поштиго
ГОЛ! 2:0!
Д. Черышев
Пас отдал
Э. Унал
50'
Желтая карточка
Х. Коста
39'
31'
Желтая карточка
С. Лукич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тригерос
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Леванте
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Иви
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
23
Бонера
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
90
Черышев
8
Форнальс
70
Кастильехо
19
Унал
4-1-2-1-2
13
Ойер
23
Коке
21
Поштиго
44
Пьер
13
Луна
8
Дукур
8
Лерма
16
Лукич
23
Джейсон
9
Боатенг
25
Моралес
Остались в запасе
Вильярреал
Леванте
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
10
Энис Барди
АП
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Вильярреал - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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