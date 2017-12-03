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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Вильярреал
Леганес - Вильярреал: обзор матча 03 декабря 2017
Леганес
03.12.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
72'
Д. Рико
82'
Н. Эль-Жар
90+3'
Н. Эль-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Вильярреал
ГОЛ! 3:0!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Н. Амрабат
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Габриэл
82'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рико
Пас отдал
Н. Амрабат
72'
50'
Желтая карточка
А. Марин
Желтая карточка
Д. Рико
45'
42'
Желтая карточка
М. Тригерос
42'
Желтая карточка
Д. Бонера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
4-4-2
25
Куэльяр
15
Гарсия
5
Бустинса
2
Тито
15
Рико
14
Эрасо
18
Габриэл
8
Шимановски
21
Перес
12
Бове
25
Эль-Жар
4-1-1-1-2
25
Барбоса
2
Гаспар
27
Гонсалес
23
Бонера
3
Марин
16
Родри
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
Остались в запасе
Леганес
Вильярреал
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
9
Марио Гонсалес
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Остались в запасе
9
Марио Гонсалес
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
33
Чука
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Леганес - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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