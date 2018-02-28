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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 28 февраля 2018
Эйбар
28.02.2018, среда, 23:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
16'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
Желтая карточка
Ф. Орельяна
90'
+1
Желтая карточка
М. Дмитрович
81'
Желтая карточка
Д. Юнка
73'
72'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
А. Арбилья
51'
27'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
П. Леон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
17
Юнка
23
Арбилья
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
19
Шарлес
19
Кике
4-1-1-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
4
Руис
2
Рукавина
27
Гонсалес
16
Родри
18
Фуэго
90
Черышев
19
Унал
9
Мартинес
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
13
Йоель Родригес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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