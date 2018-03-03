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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Жирона
Вильярреал - Жирона: обзор матча 03 марта 2018
Вильярреал
03.03.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
16'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Жирона
Желтая карточка
М. Гаспар
61'
42'
Желтая карточка
А. Гранель
Желтая карточка
Д. Бонера
39'
Желтая карточка
Х. Коста
34'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
Б. Гарсия
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Жирона
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
4-1-1-2-1
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
23
Бонера
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Кастильехо
70
Бакка
3-3-1-2-1
37
Буну
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
21
Планас
24
Маффео
8
Понс
22
Рамальо
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Вильярреал
Жирона
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Вильярреал - Жирона
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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