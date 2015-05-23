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Хавьер Эспиноса
Статистика
Хавьер Эспиноса - статистика
Завершил карьеру
19 сентября 1992 (34), Талавера-де-ла-Рейна
#19 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
15
1
0
3
0
Вильярреал
6
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
2 : 3
23.05.2015
Валенсия
1' - 54'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
2 : 1
17.05.2015
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
1 : 2
10.05.2015
Малага
1' - 66'
Испания. Примера, 35 тур
Альмерия
2 : 2
04.05.2015
Сельта
1' - 67'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 0
29.04.2015
Альмерия
61' - 120'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
2 : 0
19.04.2015
Альмерия
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 31 тур
Альмерия
3 : 0
11.04.2015
Гранада
1' - 82'
59'
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
4 : 0
08.04.2015
Альмерия
1' - 79'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
1 : 4
04.04.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 1
21.03.2015
Альмерия
85' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1 : 0
07.03.2015
Альмерия
66' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Альмерия
0 : 0
28.02.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2 : 2
13.02.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
80' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
90' - 90'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 0
25.01.2015
Альмерия
79' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
3 : 2
17.01.2015
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0 : 2
11.01.2015
Севилья
73' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эльче
2 : 2
03.01.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
4 : 0
07.12.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 1
23.11.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
1 : 3
02.11.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
2 : 1
26.10.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 3
05.10.2014
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0 : 2
27.09.2014
Реал
61' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 1
24.09.2014
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
4 : 2
21.09.2014
Райо Вальекано
1' - 58'
33'
31'
Испания. Примера, 3 тур
Гранада
0 : 0
14.09.2014
Вильярреал
1' - 65'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2014
Барселона
68' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0 : 2
25.08.2014
Вильярреал
63' - 90'
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