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Команды
Крылья Советов
Ильзат Ахметов
Новости
€ 1,50 млн
Ильзат Ахметов - новости
Крылья Советов
31 декабря 1997 (28)
#97 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Россия | Киргизия
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Фото
«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
10 сентября
2
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
10 сентября
3
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
9 сентября
5
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
26 августа
3
Ахметов заинтересовал два клуба РПЛ
25 августа
3
Три футболиста покинули «Крылья Советов»
9 июня
«Зенит» объявил об уходе экс-игрока сборной России
8 июня
7
В «Крыльях Советов» оценили вину спартаковца Ву в ЧМТ Ахметова
2 мая
2
Фото
Обращение Ахметова после ЧМТ в матче со «Спартаком»
2 мая
2
Ахметова оставили в больнице после столкновения со спартаковцем Ву
2 мая
Стал известен диагноз Ахметова, травмировавшего голову
1 мая
6
Новая информация о состоянии Ахметова, травмировавшего голову
1 мая
1
Ахметова увезли на скорой после столкновения со спартаковцем Ву
1 мая
9
«Зенит» летом может расстаться с 3 игроками
29 марта
10
Символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии Радимова
11 марта
5
Российский футболист «Зенита» хочет поиграть за границей
15 января
2
Ахметов сообщил, где проведет остаток сезона
11 января
1
Ахметов объяснил, почему не жалеет о переходе в «Зенит»
10 января
6
Ахметов объяснил, почему не празднует Новый год
10 января
Новичок «Крыльев» получил желтую карточку, не дебютировав за команду
2025.08.09 16:40
1
Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова
2025.08.07 01:15
4
«Зенит» объявил о переходе Ахметова в другой клуб РПЛ
2025.08.06 18:18
В «Зените» подтвердили уход игрока в «Крылья»: «Похоже на то»
2025.08.05 18:34
1
Ахметов в двух словах отреагировал на переход из «Зенита» в «Крылья Советов»
2025.08.05 13:51
1
«Зенит» договорился о переходе игрока в «Крылья Советов»
2025.08.05 10:53
1
Семак сообщил, что три игрока «Зенита» ищут новые команды
2025.08.01 18:18
9
Семак высказался о возможной продаже Энрике, Кассьерры и Нино
2025.08.01 13:29
4
Реакция фанатов «Зенита» на уход Ахметова и Волкова
2025.07.22 21:18
23
«Зенит» раскрыл новый клуб Ахметова
2025.07.22 18:18
7
Ахметов бесплатно уйдет из «Зенита» в другую команду РПЛ
2025.07.22 15:15
11
1
2
3
4
5
Главные новости
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10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
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Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
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«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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