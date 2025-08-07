Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова

Андрей Аршавин дал комментарии по поводу ухода Ильзата Ахметова из «Зенита» в «Крылья Советов».

– Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне.

Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в «Зените» подошла к концу.

– Верите, что он еще сыграет в топ‑клубе?

– Он не такой старый и взрослый футболист, поэтому этого исключать нельзя.

– Вместо кого в стартовом составе «Крыльев Советов» вы видите Ахметова?

– Ахметову нужно самому определиться, где ему лучше. Потому что на фланге ему не хватает скорости, точнее она у него есть, но не такая взрывная. А в центре он, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро.