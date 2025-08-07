Аршавин объяснил, почему «Зенит» избавился от Ахметова

Андрей Аршавин дал комментарии по поводу ухода Ильзата Ахметова из «Зенита» в «Крылья Советов».
– Ахметов мало получал места в основном составе и вряд ли получал бы больше в этом сезоне.
Как я понимаю, его контракт заканчивается через год, а значит, наверное, история Ильзата в «Зените» подошла к концу.
– Верите, что он еще сыграет в топ‑клубе?
– Он не такой старый и взрослый футболист, поэтому этого исключать нельзя.
– Вместо кого в стартовом составе «Крыльев Советов» вы видите Ахметова?
– Ахметову нужно самому определиться, где ему лучше. Потому что на фланге ему не хватает скорости, точнее она у него есть, но не такая взрывная. А в центре он, наоборот, передерживает мяч, когда нужно играть быстро.
- 27-летний Ахметов провел в Петербурге 1,5 сезона.
- Его статистика: 21 матч (878 минут) без голевых действий.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»