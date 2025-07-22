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Реакция фанатов «Зенита» на уход Ахметова и Волкова

Сегодня, 21:18
6

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» прокомментировало уход в аренду Ильзата Ахметова и Сергея Волкова.

«Ильзат Ахметов.

81 минута в РПЛ за все время в «Зените». Еще раз прописью – восемьдесят одна. Меньше одного полного матча. Кубок не берем, кто его за турнир считает вообще – хотя и там цифры не то, чтобы поражающие воображение.

100 миллионов рублей за 81 минуту в РПЛ. При этом 0 голевых действий.

То есть фактически просто могли поджечь 100 миллионов рублей зажигалкой – эффект был бы ровно такой же.

Сергей Волков.

Перешел в «Зенит» за 700 миллионов рублей. 120 игровых минут в РПЛ. Да, конечно, травма, но все понимали примерно все в момент трансфера.

В сумме 800 миллионов рублей. Это без зарплат и бонусов. То есть минимум 5% от озвученных цифр бюджета на сезон.

У Дмитрия Васильева, не берем в расчет позиции, в РПЛ за тот же период 190 минут в РПЛ.

За 0 рублей, ему всем творческим коллективом пришлось новый контракт выпрашивать на футболку Баленсиаги, а то ходил как не пойми кто. А если нет разницы...

Претензии, если что, не к Волкову и Ахметову – даст бог без травм и удачи в новых клубах.

Но может экономически выгоднее все же вместо Ахметова и Волкова оставить в клубе условных Ваханию и Кузяева – с обоими, напомним, в свое время не подписали контракт и отправили искать счастье куда то дальше.

Впрочем, мы тут, конечно, не эксперты...» – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахметов Ильзат Волков Сергей
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Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1753209067
Ну что, всё по делу написано....разбазаривание народных денег, на лицо Миллера))
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ziborock
1753210765
Волков перешел из Краснодара в Зенит надеясь стать чемпионом а оно вон как вышло!)
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Тинез Розоп
1753210974
Не надо считать народные деньги…
Ответить
ySS
1753212663
А сколько их ещё осталось, купленных чтобы другим не досталось)
Ответить
FCSpartakM
1753214774
"Претензии, если что, не к Волкову и Ахметову" А должно быть к ним. Они ставят подпись и гробят свои карьеры дешевыми трофеями на дурака. Горшков такой же, Ерохин уже больше 5 лет в клубе и как футболист давно умер, не сыграв ни одного сезона хорошего, какие были в Ростове. Примеров тьма. И приехал опять чунга -чанга за 7 мультов на ЛЗ, который стоит от силы 2 , но будет играть он, а не Горшок.
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