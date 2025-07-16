Ахметов близок к уходу из «Зенита» в другой клуб РПЛ

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов близок к уходу в аренду. Речь о «Крыльях Советов».
«Аренда атакующего хавбека СБГ не будет включать в себя право выкупа.
Кроме того, клубы в данный момент договариваются о процентном разделении зарплаты футболиста. «Крылья Советов» ни при каких условиях не смогут взять на себя еe полностью», – написал источник
- В минувшем сезоне во всех турнирах уроженец Бишкека и экс-игрок сборной России провeл 15 матчей, результативными действиями не отметился.
- Ахметов – чемпион России и обладатель Кубка в составе «Зенита» и Суперкубка в составе ЦСКА.
- Ранее выступал за «Рубин» и «Краснодар».
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»