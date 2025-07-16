Ахметов близок к уходу из «Зенита» в другой клуб РПЛ

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов близок к уходу в аренду. Речь о «Крыльях Советов».

«Аренда атакующего хавбека СБГ не будет включать в себя право выкупа.

Кроме того, клубы в данный момент договариваются о процентном разделении зарплаты футболиста. «Крылья Советов» ни при каких условиях не смогут взять на себя еe полностью», – написал источник