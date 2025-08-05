«Зенит» договорился о переходе игрока в «Крылья Советов»

Сделка по бесплатной аренде «Крыльями Советов» полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова закрыта. Самарский клуб будет платить игроку оклад в размере до 2,5 миллиона рублей в месяц. Остальное выплатит петербургский клуб.
Сегодня Ахметов прилетит в Самару. Зимой «Крылья» имеют право от него отказаться, а «Зенит» сможет отозвать хавбека назад.
Ранее сообщалось, что стороны были близки к договоренности, и самарцы будут платить игроку 3 миллиона рублей в месяц, но возникли неожиданные трудности.
- В прошлом сезоне 27-летний Ахметов провел за «Зенит» 15 матчей, в этом сезоне он не выходил на поле.
- Контракт россиянина с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.