«Зенит» договорился о переходе игрока в «Крылья Советов»

Сделка по бесплатной аренде «Крыльями Советов» полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова закрыта. Самарский клуб будет платить игроку оклад в размере до 2,5 миллиона рублей в месяц. Остальное выплатит петербургский клуб.

Сегодня Ахметов прилетит в Самару. Зимой «Крылья» имеют право от него отказаться, а «Зенит» сможет отозвать хавбека назад.

Ранее сообщалось, что стороны были близки к договоренности, и самарцы будут платить игроку 3 миллиона рублей в месяц, но возникли неожиданные трудности.