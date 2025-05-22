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«Зенит» хочет отдать в аренду Ахметова

Сегодня, 15:33
13

Полузащитник Ильзат Ахметов может уйти из «Зенита» в следующем сезоне.

Руководство петербургского клуба рассматривает вариант с арендой 27-летнего российского футболиста.

Как пишет «Спорт-Экспресс», окончательное решение будет зависеть от количества доморощенных игроков в заявке «Зенита» на сезон. Если их окажется достаточно, Ахметов, вероятно, проведет следующий сезон в другой команде.

  • «Зенит» купил Ахметова у «Краснодара» в январе 2024 года.
  • В этом сезоне игрок провел в РПЛ 5 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахметов Ильзат
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Комментарии (13)
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АЛЕКС 58
1747917644
В Зените есть доморощенные? На Вендела похожи?
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Semenycch
1747918276
Да и покупать не следовало.
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АлексМак
1747919371
туда ему и дорога
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СильныйМозг
1747920249
С Соболевым и Кассьерой в придачу!
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Ziklop
1747924322
кто тот гений что покупал этот уставший материал???
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Skull_Boy
1747925636
Смешно, а особенно про доморощенных, которых у вонючих нет 15 лет
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