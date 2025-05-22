«Зенит» хочет отдать в аренду Ахметова

Полузащитник Ильзат Ахметов может уйти из «Зенита» в следующем сезоне.

Руководство петербургского клуба рассматривает вариант с арендой 27-летнего российского футболиста.

Как пишет «Спорт-Экспресс», окончательное решение будет зависеть от количества доморощенных игроков в заявке «Зенита» на сезон. Если их окажется достаточно, Ахметов, вероятно, проведет следующий сезон в другой команде.