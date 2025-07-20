Три игрока «Зенита» не заявлены на сезон

Три футболиста первой команды «Зенита» пока не включены в заявку на текущий сезон РПЛ. Это полузащитники Вендел, Саша Зделар и Ильзат Ахметов. Они не смогут принять участие в сегодняшнем матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом».
Все хавбеки могут покинуть клуб этим летом. Вендел вернулся в «Зенит» только 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ. Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
Зделар также отсутствовал в «Зените» по причине повреждения. В прошлом месяце сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов с Ближнего Востока.
Ахметов может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.
- 27-летний Вендел в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- В сезоне-2024/25 он провел за команду 27 матчей, забил 2 гола, сделал 13 ассистов.
- 30-летний Зделар был куплен «Зенитом» у ЦСКА в феврале прошлого года и провел за петербуржцев 9 матчей, в которых отметился 1 ассистом.
- 27-летний Ахметов провел 15 игр за «Зенит» в сезоне-2024/25.
Источник: «Спорт день за днём»