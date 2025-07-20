Три игрока «Зенита» не заявлены на сезон

Три футболиста первой команды «Зенита» пока не включены в заявку на текущий сезон РПЛ. Это полузащитники Вендел, Саша Зделар и Ильзат Ахметов. Они не смогут принять участие в сегодняшнем матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом».

Все хавбеки могут покинуть клуб этим летом. Вендел вернулся в «Зенит» только 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ. Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.

Зделар также отсутствовал в «Зените» по причине повреждения. В прошлом месяце сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов с Ближнего Востока.

Ахметов может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.