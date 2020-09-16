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Крылья Советов
Ильзат Ахметов
Статистика
€ 1,50 млн
Ильзат Ахметов - статистика
Крылья Советов
31 декабря 1997 (28)
#97 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Россия | Киргизия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2025
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Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, Финал
Зенит
3 : 0
11.02.2025
Спартак
82' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Ростов
1 : 2
07.02.2025
Зенит
1' - 46'
34'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Зенит
2 : 2
04.02.2025
ЦСКА
65' - 90'
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