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  • Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»

Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»

Сегодня, 08:26
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от товарищеского матча с БАТЭ (5:0).

– Что скажете по игре с БАТЭ?

– У нас были выходные, теперь надо возвращаться в игровой ритм. Хорошо, что во встрече с БАТЭ получили практику те, у кого в чемпионате ее меньше. Все выложились по полной, каждый хотел проявить себя, слава богу, при этом обошлось без травм. Считаю, хороший спарринг получился.

– Гол и передача лично вам подняли настроение?

– Конечно. При этом в каждом матче стараюсь приносить как можно больше пользы команде. Хорошо, что в этот вечер получилось и забить, и отдать. Теперь хочется так же продолжать и в чемпионате.

– Что скажете об уровне нынешнего БАТЭ?

– Если честно, каких‑то ожиданий на этот счет у нас вообще не было. Изначально просто выходили играть в свой футбол. С первой минуты. Мне кажется, если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться.

  • Помимо Ахметова голы у «Зенита» забили Вендел, Нино и Александр Соболев (дважды).
  • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 43 очками после 21 тура. Он уступает «Спартаку», имеющему такое же количество баллов, по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига БАТЭ Зенит Ахметов Ильзат
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Комментарии (1)
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fakeid
1742796680
таких команд в рпл нет. стоимость батэ менее 4 лямов. в фнл только одна команда дешевле батэ, и она на последнем месте. так что эта тренировка ровным счётом ни о чём не говорит.
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