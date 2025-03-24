Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов поделился впечатлениями от товарищеского матча с БАТЭ (5:0).
– Что скажете по игре с БАТЭ?
– У нас были выходные, теперь надо возвращаться в игровой ритм. Хорошо, что во встрече с БАТЭ получили практику те, у кого в чемпионате ее меньше. Все выложились по полной, каждый хотел проявить себя, слава богу, при этом обошлось без травм. Считаю, хороший спарринг получился.
– Гол и передача лично вам подняли настроение?
– Конечно. При этом в каждом матче стараюсь приносить как можно больше пользы команде. Хорошо, что в этот вечер получилось и забить, и отдать. Теперь хочется так же продолжать и в чемпионате.
– Что скажете об уровне нынешнего БАТЭ?
– Если честно, каких‑то ожиданий на этот счет у нас вообще не было. Изначально просто выходили играть в свой футбол. С первой минуты. Мне кажется, если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться.
- Помимо Ахметова голы у «Зенита» забили Вендел, Нино и Александр Соболев (дважды).
- «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 43 очками после 21 тура. Он уступает «Спартаку», имеющему такое же количество баллов, по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 очками.