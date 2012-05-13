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Сесар Санчес
Статистика
Сесар Санчес - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1971 (55), Касерес
#1 | Вратарь
185 см | 82 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
2
-3
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
0 : 1
13.05.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Спортинг
2 : 3
01.05.2012
Вильярреал
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
22.04.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
12.04.2012
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
3 : 1
07.04.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
0 : 0
01.04.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
0 : 2
25.03.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
1 : 1
22.03.2012
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1 : 0
18.03.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
1 : 2
12.03.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
04.03.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
2 : 2
26.02.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
4 : 0
19.02.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
3 : 1
12.02.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
05.02.2012
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
0 : 0
29.01.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
3 : 0
23.01.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
2 : 2
08.01.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
1 : 1
11.12.2011
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
1 : 0
03.12.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Малага
2 : 1
28.11.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
19.11.2011
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
29.10.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал
3 : 0
26.10.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 3
23.10.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
0 : 0
15.10.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
2 : 2
01.10.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
24.09.2011
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
2 : 0
20.09.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 0
17.09.2011
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
10.09.2011
Севилья
22' - 90'
81'
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