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Якоб Анкерсен
Статистика
Якоб Анкерсен - статистика
Завершил карьеру
22 сентября 1990 (36)
#9 | Полузащитник
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
29
3
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
1 : 3
30.05.2023
Орхус
58' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
3 : 1
22.05.2023
Рандерс
65' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
0 : 2
15.05.2023
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
1 : 3
07.05.2023
Брондбю
65' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
3 : 1
30.04.2023
Рандерс
61' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
0 : 4
23.04.2023
Рандерс
59' - 90'
63'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
1 : 1
17.04.2023
Нордшелланд
59' - 90'
74'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
1 : 0
10.04.2023
Копенгаген
61' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
03.04.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Ольборг
0 : 1
19.03.2023
Рандерс
1' - 46'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
13.03.2023
Орхус
1' - 80'
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
2 : 2
05.03.2023
Рандерс
46' - 90'
64'
71'
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
26.02.2023
Люнгбю
85' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Оденсе
0 : 0
19.02.2023
Рандерс
67' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Рандерс
0 : 0
13.11.2022
Мидтьюлланд
74' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Хорсенс
5 : 1
04.11.2022
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Рандерс
0 : 2
29.10.2022
Копенгаген
58' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
0 : 2
23.10.2022
Нордшелланд
1' - 46'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
3 : 3
17.10.2022
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
2 : 3
09.10.2022
Брондбю
1' - 79'
Дания. Суперлига, 11 тур
Нордшелланд
3 : 1
03.10.2022
Рандерс
1' - 90'
70'
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
3 : 2
18.09.2022
Силькеборг
1' - 79'
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
2 : 2
11.09.2022
Рандерс
1' - 86'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
0 : 2
04.09.2022
Рандерс
1' - 72'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
28.08.2022
Ольборг
1' - 63'
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
1 : 0
21.08.2022
Виборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 3
12.08.2022
Рандерс
1' - 87'
58'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
1 : 0
05.08.2022
Хорсенс
1' - 77'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
0 : 0
31.07.2022
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
2 : 2
24.07.2022
Оденсе
1' - 63'
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
15.07.2022
Рандерс
1' - 88'
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