Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Орхус
Рандерс - Орхус: обзор матча 13 марта 2023
Рандерс
13.03.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Орхус
87'
А. Камара
45+2'
М. Дуэлунн
53'
П. Мортенсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Орхус
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Беймо
90'
+3
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
87'
Вторая желтая
К. Йоханссон
83'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
80'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
76'
75'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
К. Якоб
69'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
69'
Замена
С. Хауген
️️️️
М. Дуэлунн
Желтая карточка
С. Одей
66'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
С. Нордли
57'
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Бундгор
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Мортенсен
Замена
️️️️
М. Каллесе
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Дуэлунн
Пас отдал
Н. Поульсен
Желтая карточка
Б. Копплин
17'
Желтая карточка
К. Йоханссон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
4-3-2-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
5
Йоханссон
3
Хег
15
Копплин
4
Йонсен
12
Педерсен
9
Анкерсен
11
Бундгор
7
Нордли
45
Эго
3-3-2-2
1
Хансен
2
Беймо
31
Биссек
5
Тингагер
6
Поульсен
11
Линкс
23
Андерсон
17
Якоб
10
Дуэлунн
14
Мельгор
9
Мортенсен
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
7
Нордли
11
Бабаян
11
Бабаян
7
Нордли
11
Бундгор
98
Одей
98
Одей
11
Бундгор
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
17
Якоб
21
Мадсен
21
Мадсен
17
Якоб
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
10
Дуэлунн
9
Хауген
9
Хауген
10
Дуэлунн
Остались в запасе
Рандерс
Орхус
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
99
Пер Бротвейт
ВР
14
Адам Дагхим
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
14
Адам Дагхим
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Рандерс - Орхус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
0 : 1
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
Новости команд
Все
Рандерс
Орхус
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+