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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Нордшелланд
Рандерс - Нордшелланд: обзор матча 17 апреля 2023
Рандерс
17.04.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нордшелланд
74'
Я. Анкерсен
77'
Э. Маркондес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Нордшелланд
Желтая карточка
К. Йоханссон
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Хансен
87'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Бидструп
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Бундгор
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
Э. Маркондес
ГОЛ! 1:0!
Я. Анкерсен
Пас отдал
Ф. Бундгор
74'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
70'
Замена
С. Одей
️️️️
М. Эго
70'
69'
Замена
М. Хансен
️️️️
Д. Свенссон
69'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
В. Фагир
Замена
Т. Кеинде
️️️️
С. Нордли
59'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Т. Клюснер
59'
29'
Желтая карточка
Э. Марксен
Желтая карточка
М. Энггор
10'
7'
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Фрезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
4-2-3-1
30
Карльгрен
18
Андерссон
5
Йоханссон
6
Андерссон
15
Копплин
4
Йонсен
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
20
Клюснер
45
Эго
3-2-3-1-1
13
Хансен
3
Фрезе
4
Хансен
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
10
Диоманде
33
Кристенсен
2
Бидструп
7
Нуама
19
Фагир
20
Клюснер
9
Анкерсен
9
Анкерсен
20
Клюснер
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
7
Нордли
24
Кеинде
24
Кеинде
7
Нордли
45
Эго
98
Одей
98
Одей
45
Эго
11
Бундгор
45
Камара
45
Камара
11
Бундгор
3
Фрезе
15
Марксен
15
Марксен
3
Фрезе
19
Фагир
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Фагир
2
Бидструп
8
Нигрен
8
Нигрен
2
Бидструп
24
Свенссон
9
Хансен
9
Хансен
24
Свенссон
Остались в запасе
Рандерс
Нордшелланд
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Рандерс - Нордшелланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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