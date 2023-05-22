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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Рандерс
Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 22 мая 2023
Нордшелланд
22.05.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
3 : 1
Завершен
Рандерс
36'
Б. Нигрен
73'
Э. Нуама (П)
83'
М. Диоманде
42'
Л. Йонсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Рандерс
Замена
Р. Асконе
️️️️
М. Диоманде
90'
+3
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Б. Нигрен
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Диоманде
Пас отдал
О. Вилладсен
83'
78'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Т. Клюснер
78'
Замена
М. Эго
️️️️
М. Энггор
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Нуама
73'
72'
Желтая карточка
Х. Андерссон
Замена
М. Хансен
️️️️
И. Осман
67'
65'
Замена
М. Педерсен
️️️️
С. Нордли
65'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Одей
60'
Желтая карточка
С. Нордли
45'
+5
Желтая карточка
Л. Йонсен
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Йонсен
Желтая карточка
И. Осман
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Нигрен
Пас отдал
М. Бидструп
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
47
Магнус Мунк
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Рандерс
7
Александар Станкович
ВР
34
Миккел Брунд
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
4-3-2-1
13
Хансен
24
Свенссон
39
Нагало
4
Хансен
2
Вилладсен
10
Диоманде
2
Бидструп
20
Доржель
7
Нуама
8
Нигрен
15
Осман
4-2-3-1
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
4
Кудск
28
Каструп
4
Йонсен
6
Энггор
20
Клюснер
7
Нордли
11
Бундгор
98
Одей
10
Диоманде
27
Асконе
27
Асконе
10
Диоманде
8
Нигрен
28
Кулибали
28
Кулибали
8
Нигрен
15
Осман
9
Хансен
9
Хансен
15
Осман
7
Нордли
12
Педерсен
12
Педерсен
7
Нордли
98
Одей
9
Анкерсен
9
Анкерсен
98
Одей
20
Клюснер
11
Бабаян
11
Бабаян
20
Клюснер
6
Энггор
45
Эго
45
Эго
6
Энггор
Остались в запасе
Нордшелланд
Рандерс
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
7
Александар Станкович
ВР
34
Миккел Брунд
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
24
Лукас Хегсберг
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
47
Магнус Мунк
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
34
Миккел Брунд
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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