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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Рандерс
Виборг - Рандерс: обзор матча 05 марта 2023
Виборг
05.03.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Рандерс
10'
К. Леманс
14'
Э. Ахури
64'
Я. Анкерсен
71'
К. Йоханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Рандерс
Замена
М. Лауритсен
️️️️
К. Леманс
73'
71'
ГОЛ! 2:2!
К. Йоханссон
Пас отдал
Я. Анкерсен
70'
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Бундгор
Замена
М. Вестергор
️️️️
Э. Ахури
69'
Замена
С. Бергер
️️️️
И. Саид
69'
68'
Желтая карточка
Д. Хег
Желтая карточка
Э. Ахури
68'
64'
ГОЛ! 2:1!
Я. Анкерсен
46'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
М. Энггор
46'
Замена
С. Нордли
️️️️
Т. Клюснер
46'
Замена
Б. Копплин
️️️️
А. Андерссон
Замена
О. Бундгор
️️️️
Д. Аньембе
44'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ахури
Пас отдал
А. Гаеи
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Леманс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
19
Саид
99
Ахури
20
Джатта
4-3-2-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
3
Хег
18
Андерссон
5
Йоханссон
12
Педерсен
6
Энггор
4
Йонсен
20
Клюснер
11
Бундгор
45
Эго
24
Аньембе
23
Бундгор
23
Бундгор
24
Аньембе
8
Леманс
3
Лауритсен
3
Лауритсен
8
Леманс
99
Ахури
28
Вестергор
28
Вестергор
99
Ахури
19
Саид
14
Бергер
14
Бергер
19
Саид
18
Андерссон
15
Копплин
15
Копплин
18
Андерссон
6
Энггор
9
Анкерсен
9
Анкерсен
6
Энггор
20
Клюснер
7
Нордли
7
Нордли
20
Клюснер
11
Бундгор
98
Одей
98
Одей
11
Бундгор
Остались в запасе
Виборг
Рандерс
31
Миккел Андерсен
ВР
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Виборг - Рандерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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