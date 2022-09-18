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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Силькеборг
Рандерс - Силькеборг: обзор матча 18 сентября 2022
Рандерс
18.09.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Силькеборг
7'
М. Эго (П)
80'
Т. Сальквист (АГ)
82'
С. Гравес
32'
О. Сонне
90+1'
С. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Силькеборг
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
С. Тенгстедт
Пас отдал
М. Каалунд
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
84'
84'
Замена
А. Оггесен
️️️️
М. Бринк
ГОЛ! 3:1!
С. Гравес
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Сальквист
80'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Я. Анкерсен
79'
79'
Замена
Р. Гояни
️️️️
К. Куск
Замена
С. Гравес
️️️️
Х. Андерссон
69'
Замена
С. Одей
️️️️
М. Эго
69'
64'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
64'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Т. Адамсен
54'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
46'
Замена
М. Каалунд
️️️️
А. Клинге
Замена
М. Педерсен
️️️️
Ф. Бундгор
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
О. Сонне
Пас отдал
К. Куск
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Эго
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-3-2-1
30
Карльгрен
18
Андерссон
3
Хег
6
Андерссон
15
Копплин
14
Лауэнборг
4
Йонсен
9
Анкерсен
11
Бундгор
24
Кеинде
45
Эго
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
3
Феликс
25
Клиттен
19
Клинге
6
Бринк
23
Тордарсон
7
Куск
8
Йоргенсен
8
Адамсен
6
Андерссон
28
Гравес
28
Гравес
6
Андерссон
11
Бундгор
12
Педерсен
12
Педерсен
11
Бундгор
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
9
Анкерсен
45
Эго
98
Одей
98
Одей
45
Эго
7
Куск
23
Гояни
23
Гояни
7
Куск
19
Клинге
18
Каалунд
18
Каалунд
19
Клинге
6
Бринк
22
Оггесен
22
Оггесен
6
Бринк
8
Адамсен
9
Хелениус
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Рандерс
Силькеборг
22
Александер Нюбо
ВР
7
Миккель Каллесе
ПЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
7
Миккель Каллесе
ПЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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2025.02.16 22:12
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