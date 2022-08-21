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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Виборг
Рандерс - Виборг: обзор матча 21 августа 2022
Рандерс
21.08.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Виборг
48'
Ф. Бундгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Виборг
Желтая карточка
С. Гравес
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лонвейк
Замена
Д. Хег
️️️️
Ф. Лауэнборг
90'
+1
Желтая карточка
Э. Бабаян
87'
84'
Замена
А. Джатта
️️️️
Й. Греннинг
80'
Желтая карточка
Ж. Грот
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Бундгор
73'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Т. Кеинде
73'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
71'
62'
Желтая карточка
Н. Бюрги
57'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Я. Бонде
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бундгор
48'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Я. Анкерсен
46'
42'
Желтая карточка
Я. Бонде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
51
Jeppe Nielsen
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-3-2-1
30
Карльгрен
18
Андерссон
28
Гравес
6
Андерссон
15
Копплин
9
Анкерсен
4
Йонсен
14
Лауэнборг
11
Бундгор
24
Кеинде
45
Эго
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
3
Серенсен
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Бонде
19
Саид
22
Мортимер
31
Грот
14
Лауэнборг
3
Хег
3
Хег
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
12
Педерсен
12
Педерсен
9
Анкерсен
11
Бундгор
98
Одей
98
Одей
11
Бундгор
24
Кеинде
11
Бабаян
11
Бабаян
24
Кеинде
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
6
Бонде
21
Лонвейк
21
Лонвейк
6
Бонде
13
Греннинг
20
Джатта
20
Джатта
13
Греннинг
Остались в запасе
Рандерс
Виборг
51
Jeppe Nielsen
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
20
Каспер Килерих
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
51
Jeppe Nielsen
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Рандерс - Виборг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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