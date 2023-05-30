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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Орхус
Рандерс - Орхус: обзор матча 30 мая 2023
Рандерс
30.05.2023, вторник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Орхус
12'
М. Энггор
7'
М. Дуэлунн
48'
М. Андерсон
56'
Я. Биссек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Орхус
90'
+1
Желтая карточка
С. Хауген
89'
Замена
С. Хауген
️️️️
П. Мортенсен
89'
Замена
Й. Дуин
️️️️
М. Андерсон
Желтая карточка
А. Камара
86'
83'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
К. Якоб
Замена
М. Педерсен
️️️️
Т. Клюснер
80'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Бундгор
80'
76'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
76'
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Дуэлунн
Замена
С. Одей
️️️️
М. Эго
70'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Э. Бабаян
58'
56'
ГОЛ! 1:3!
Я. Биссек
Пас отдал
М. Дуэлунн
48'
ГОЛ! 1:2!
М. Андерсон
21'
Желтая карточка
Н. Поульсен
ГОЛ! 1:1!
М. Энггор
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуэлунн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
21
Петер Бьюр
ЛЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
4-2-2-2
30
Карльгрен
28
Каструп
5
Йоханссон
6
Андерссон
15
Копплин
4
Йонсен
6
Энггор
11
Бундгор
20
Клюснер
45
Эго
11
Бабаян
4-2-3-1
1
Хансен
2
Беймо
31
Биссек
5
Тингагер
14
Мельгор
23
Андерсон
6
Поульсен
11
Линкс
17
Якоб
10
Дуэлунн
9
Мортенсен
11
Бабаян
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Бабаян
20
Клюснер
12
Педерсен
12
Педерсен
20
Клюснер
45
Эго
98
Одей
98
Одей
45
Эго
11
Бундгор
45
Камара
45
Камара
11
Бундгор
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
10
Дуэлунн
21
Бьюр
21
Бьюр
10
Дуэлунн
17
Якоб
29
Брандхоф
29
Брандхоф
17
Якоб
9
Мортенсен
9
Хауген
9
Хауген
9
Мортенсен
23
Андерсон
9
Дуин
9
Дуин
23
Андерсон
Остались в запасе
Рандерс
Орхус
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Рандерс - Орхус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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