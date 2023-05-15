Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Виборг
Рандерс - Виборг: обзор матча 15 мая 2023
Рандерс
15.05.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
0 : 2
Завершен
Виборг
49'
И. Саид
54'
И. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Виборг
84'
Замена
С. Бергер
️️️️
К. Леманс
81'
Желтая карточка
Я. Бонде
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
81'
78'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Й. Греннинг
78'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
И. Саид
76'
Желтая карточка
Й. Греннинг
Пенальти не реализован!
М. Эго
76'
Желтая карточка
К. Йоханссон
71'
63'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
А. Джатта
Замена
М. Эго
️️️️
С. Одей
60'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
С. Нордли
60'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Э. Бабаян
60'
54'
ГОЛ! 0:2!
И. Саид
Пас отдал
Э. Ахури
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Саид
Пас отдал
Й. Греннинг
Желтая карточка
М. Каллесе
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
7
Марохи Ндион
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
4-2-2-2
30
Карльгрен
7
Каллесе
5
Йоханссон
4
Кудск
15
Копплин
4
Йонсен
6
Энггор
11
Бундгор
7
Нордли
98
Одей
11
Бабаян
3-1-3-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
23
Бундгор
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
28
Вестергор
99
Ахури
19
Саид
20
Джатта
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
7
Нордли
24
Кеинде
24
Кеинде
7
Нордли
11
Бабаян
20
Клюснер
20
Клюснер
11
Бабаян
98
Одей
45
Эго
45
Эго
98
Одей
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Сендергор
13
Греннинг
19
Саид
8
Замбурек
8
Замбурек
19
Саид
8
Леманс
14
Бергер
14
Бергер
8
Леманс
20
Джатта
96
Жуниор
96
Жуниор
20
Джатта
Остались в запасе
Рандерс
Виборг
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
7
Марохи Ндион
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
7
Марохи Ндион
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Рандерс - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
Новости команд
Все
Рандерс
Виборг
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+