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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 07 мая 2023
Рандерс
07.05.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
1 : 3
Завершен
Брондбю
50'
С. Одей
24'
Х. Эвьен
29'
М. Квистгарден
45'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Брондбю
82'
Замена
А. Слимане
️️️️
Д. Васс
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
82'
74'
Замена
О. Швартау
️️️️
Х. Эвьен
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Ф. Бундгор
71'
Замена
С. Нордли
️️️️
Т. Клюснер
65'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Т. Кеинде
65'
63'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
М. Квистгарден
63'
Замена
Ф. Алвес
️️️️
К. Тшиемб
62'
Замена
Б. Риверос
️️️️
С. Серас Себулонсен
52'
Желтая карточка
Д. Васс
ГОЛ! 1:3!
С. Одей
Пас отдал
М. Энггор
50'
Замена
М. Каллесе
️️️️
А. Андерссон
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Квистгарден
Пас отдал
Р. Лауритсен
42'
Желтая карточка
Х. Эвьен
29'
ГОЛ! 0:2!
М. Квистгарден
Желтая карточка
Х. Андерссон
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
М. Квистгарден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
4-2-3-1
30
Карльгрен
18
Андерссон
5
Йоханссон
6
Андерссон
15
Копплин
4
Йонсен
6
Энггор
11
Бундгор
24
Кеинде
20
Клюснер
98
Одей
3-2-3-2
1
Хермансен
5
Лауритсен
3
Винтер
5
Тшиемб
14
Менса
28
Себулонсен
26
Эвьен
10
Васс
5
Радошевич
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
18
Андерссон
7
Каллесе
7
Каллесе
18
Андерссон
24
Кеинде
9
Анкерсен
9
Анкерсен
24
Кеинде
20
Клюснер
7
Нордли
7
Нордли
20
Клюснер
11
Бундгор
11
Бабаян
11
Бабаян
11
Бундгор
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
5
Тшиемб
32
Алвес
32
Алвес
5
Тшиемб
28
Себулонсен
15
Риверос
15
Риверос
28
Себулонсен
10
Васс
20
Слимане
20
Слимане
10
Васс
30
Квистгарден
15
Хедлунд
15
Хедлунд
30
Квистгарден
26
Эвьен
29
Швартау
29
Швартау
26
Эвьен
Остались в запасе
Рандерс
Брондбю
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Рандерс - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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