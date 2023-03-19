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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Рандерс
Ольборг - Рандерс: обзор матча 19 марта 2023
Ольборг
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Рандерс
51'
Б. Копплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Рандерс
Замена
П. Феррейра
️️️️
Д. Гранли
82'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
М. Хойхольт
81'
77'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
А. Камара
75'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
С. Нордли
71'
Желтая карточка
Д. Хег
71'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
Замена
А. Эмента
️️️️
Л. Андерсен
62'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Н. Хелениус
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Копплин
Пас отдал
С. Нордли
46'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Я. Анкерсен
Желтая карточка
А. Соуза
40'
Желтая карточка
М. Хойхольт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
27
Gustav Bonde Dahl
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4-2-2-2
12
Сандер
6
Крамер
5
Теланнер
4
Гранли
2
Паллесен
8
Фоссум
6
Хойхольт
10
Соуза
18
Прип
9
Хелениус
25
Андерсен
4-3-1-2
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Хег
6
Андерссон
7
Каллесе
4
Йонсен
9
Анкерсен
6
Энггор
7
Нордли
45
Камара
45
Эго
6
Хойхольт
3
Нильсен
3
Нильсен
6
Хойхольт
4
Гранли
6
Феррейра
6
Феррейра
4
Гранли
25
Андерсен
18
Эмента
18
Эмента
25
Андерсен
9
Хелениус
19
Рамкильде
19
Рамкильде
9
Хелениус
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
9
Анкерсен
24
Кеинде
24
Кеинде
9
Анкерсен
45
Камара
11
Бундгор
11
Бундгор
45
Камара
7
Нордли
20
Клюснер
20
Клюснер
7
Нордли
Остались в запасе
Ольборг
Рандерс
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
27
Gustav Bonde Dahl
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
27
Gustav Bonde Dahl
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Ольборг - Рандерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Рандерс
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2020.02.01 12:48
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
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2022.02.24 22:55
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2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
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