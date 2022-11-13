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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Мидтьюлланд
Рандерс - Мидтьюлланд: обзор матча 13 ноября 2022
Рандерс
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Дания. Суперлига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Мидтьюлланд
Замена
Б. Копплин
️️️️
М. Каллесе
86'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Ф. Лауэнборг
86'
85'
Замена
Жуниньо
️️️️
С. Каба
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
М. Эго
80'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Т. Клюснер
74'
73'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Шарлес
46'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Д. Андерссон
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ф. Бундгор
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
3-2-2-2-1
22
Нюбо
28
Гравес
18
Андерссон
6
Андерссон
3
Хег
7
Каллесе
4
Йонсен
14
Лауэнборг
11
Бундгор
20
Клюснер
45
Эго
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Андерссон
32
Мартинес
11
Исаксен
18
Серенсен
35
Шарлес
10
Дрейер
9
Каба
7
Каллесе
15
Копплин
15
Копплин
7
Каллесе
20
Клюснер
9
Анкерсен
9
Анкерсен
20
Клюснер
14
Лауэнборг
12
Педерсен
12
Педерсен
14
Лауэнборг
11
Бундгор
24
Кеинде
24
Кеинде
11
Бундгор
45
Эго
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Эго
9
Каба
18
Жуниньо
18
Жуниньо
9
Каба
2
Андерссон
17
Тюхосен
17
Тюхосен
2
Андерссон
35
Шарлес
14
Чилуфья
14
Чилуфья
35
Шарлес
Остались в запасе
Рандерс
Мидтьюлланд
7
Александар Станкович
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Рандерс - Мидтьюлланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 0
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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