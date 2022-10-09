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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 09 октября 2022
Рандерс
09.10.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Брондбю
45+3'
Х. Андерссон
65'
Д. Хег
45'
А. Максе (П)
68'
С. Хедлунд
73'
К. Тшиемб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Брондбю
85'
Замена
C. Björk
️️️️
О. Омойджуанфо
81'
Замена
С. Ростед
️️️️
М. Греве
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Я. Анкерсен
79'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
79'
77'
Вторая желтая
К. Тшиемб
73'
ГОЛ! 2:3!
К. Тшиемб
Пас отдал
Д. Васс
Замена
М. Педерсен
️️️️
Х. Андерссон
72'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
С. Хедлунд
Пас отдал
О. Омойджуанфо
66'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
А. Слимане
ГОЛ! 2:1!
Д. Хег
65'
63'
Желтая карточка
К. Тшиемб
Замена
Д. Хег
️️️️
С. Гравес
52'
46'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
О. Швартау
ГОЛ! 1:1!
Х. Андерссон
45'
+3
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Максе
Желтая карточка
Х. Андерссон
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
4-3-1-2
30
Карльгрен
7
Каллесе
6
Андерссон
28
Гравес
15
Копплин
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
4
Йонсен
24
Кеинде
45
Эго
98
Одей
3-4-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
10
Васс
20
Слимане
5
Радошевич
7
Валлис
17
Греве
10
Омойджуанфо
29
Швартау
28
Гравес
3
Хег
3
Хег
28
Гравес
6
Андерссон
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Андерссон
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
9
Анкерсен
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
17
Греве
24
Ростед
24
Ростед
17
Греве
20
Слимане
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
20
Слимане
29
Швартау
15
Хедлунд
15
Хедлунд
29
Швартау
10
Омойджуанфо
15
15
10
Омойджуанфо
Остались в запасе
Рандерс
Брондбю
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Рандерс - Брондбю
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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