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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Рандерс
Оденсе - Рандерс: обзор матча 19 февраля 2023
Оденсе
19.02.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Рандерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Рандерс
87'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Ф. Тонгия
83'
82'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
С. Нордли
Замена
А. Муколли
️️️️
Н. Скитта
76'
Желтая карточка
М. Иванчевич
74'
67'
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Бундгор
67'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
67'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Т. Клюснер
55'
Желтая карточка
М. Энггор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
15
Натан Скитта
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
3-2-2-3
1
Хансен
15
Иванчевич
3
6
Тверсков
29
Адельгор
14
Груббе
8
Манне
10
Тонгия
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
2-2-3-1
30
Карльгрен
7
Каллесе
3
Хег
4
Йонсен
6
Энггор
20
Клюснер
11
Бундгор
7
Нордли
45
Эго
10
Тонгия
9
Кадрии
9
Кадрии
10
Тонгия
15
Скитта
98
Муколли
98
Муколли
15
Скитта
20
Клюснер
9
Анкерсен
9
Анкерсен
20
Клюснер
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
7
Нордли
11
Бабаян
11
Бабаян
7
Нордли
11
Бундгор
98
Одей
98
Одей
11
Бундгор
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
Остались в запасе
Оденсе
Рандерс
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Оденсе - Рандерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Рандерс
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
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1
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2022.09.01 00:45
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1
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6
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2020.02.03 13:55
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
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2022.02.24 22:55
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2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
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2021.12.13 16:23
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