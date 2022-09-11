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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 11 сентября 2022
Брондбю
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Рандерс
1'
О. Омойджуанфо
83'
Н. Валлис
45+1'
Х. Андерссон
90+4'
Б. Копплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Рандерс
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Б. Копплин
Замена
М. Дивкович
️️️️
Н. Валлис
87'
86'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Я. Анкерсен
ГОЛ! 2:1!
Н. Валлис
Пас отдал
Д. Васс
83'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Греве
73'
67'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
62'
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Бундгор
61'
Желтая карточка
М. Эго
61'
Замена
Д. Хег
️️️️
С. Гравес
Желтая карточка
Д. Васс
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Андерссон
Пас отдал
Т. Кеинде
39'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
36'
Желтая карточка
С. Гравес
Желтая карточка
Й. Радошевич
31'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
О. Омойджуанфо
21'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Н. Валлис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-4-1-2
30
Миккельсен
2
Максе
5
Тшиемб
19
Гаммельбю
12
Каппис
5
Радошевич
7
Валлис
10
Васс
17
Греве
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
4-3-2-1
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
28
Гравес
18
Андерссон
4
Йонсен
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
11
Бундгор
24
Кеинде
45
Эго
17
Греве
20
Слимане
20
Слимане
17
Греве
7
Валлис
24
Дивкович
24
Дивкович
7
Валлис
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
28
Гравес
3
Хег
3
Хег
28
Гравес
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
9
Анкерсен
11
Бундгор
98
Одей
98
Одей
11
Бундгор
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
22
Александер Нюбо
ВР
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
7
Миккель Каллесе
ПЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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