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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 12 августа 2022
Копенгаген
12.08.2022, пятница, 22:00
Дания. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Рандерс
47'
В. Лунд Йенсен
58'
М. Эго
60'
Ф. Лауэнборг
70'
Х. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Рандерс
87'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Ф. Лауэнборг
87'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Я. Анкерсен
81'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
А. Аму
️️️️
И. Йоуханнессон
74'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
В. Классон
74'
Замена
Зека
️️️️
Л. Лерагер
74'
70'
ГОЛ! 1:3!
Х. Андерссон
66'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Эго
64'
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
60'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лауэнборг
Пас отдал
А. Андерссон
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Эго
Пас отдал
Я. Анкерсен
Желтая карточка
В. Классон
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Лунд Йенсен
47'
46'
Замена
С. Одей
️️️️
Ф. Бундгор
44'
Желтая карточка
М. Эго
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Дарами
30'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Д. Хочолава
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Зека
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Рандерс
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-2-3-1
1
Юнссон
34
Кристиансен
3
Вавро
5
Хочолава
4
Дикс
10
Харальдссон
21
Лерагер
7
Классон
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
4-3-2-1
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
18
Андерссон
28
Гравес
4
Йонсен
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
11
Бундгор
24
Кеинде
45
Эго
9
Дарами
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
9
Дарами
21
Лерагер
6
Зека
6
Зека
21
Лерагер
7
Классон
15
Бабакар
15
Бабакар
7
Классон
5
Хочолава
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
5
Хочолава
Йоуханнессон
88
Аму
88
Аму
Йоуханнессон
14
Лауэнборг
12
Педерсен
12
Педерсен
14
Лауэнборг
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
9
Анкерсен
11
Бабаян
11
Бабаян
9
Анкерсен
11
Бундгор
98
Одей
98
Одей
11
Бундгор
45
Эго
45
Камара
45
Камара
45
Эго
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
11
Вильям Бевинг
ЛВ
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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