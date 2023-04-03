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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 03 апреля 2023
Орхус
03.04.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
21'
П. Мортенсен (П)
43'
С. Одей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Рандерс
82'
Желтая карточка
М. Каллесе
81'
Желтая карточка
Т. Кеинде
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
74'
Замена
С. Хауген
️️️️
М. Эмиль Мадсен
74'
71'
Желтая карточка
М. Эго
Желтая карточка
Ф. Брандхоф
68'
67'
Замена
М. Энггор
️️️️
М. Педерсен
67'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
П. Бьюр
67'
58'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Т. Клюснер
43'
ГОЛ! 1:1!
С. Одей
Пас отдал
Т. Клюснер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мортенсен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Марвин Эго
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
26
Якоб Андерсен
ЦЗ
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
18
Матиас Сауэр
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Рандерс
18
Адам Андерссон
ЦЗ
39
Оливер Йенсен
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
34
Миккел Брунд
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
31
Биссек
21
Бьюр
2
Беймо
23
Андерсон
21
Мадсен
17
Якоб
11
Линкс
9
Мортенсен
4-2-2-2
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
5
Йоханссон
7
Каллесе
4
Йонсен
12
Педерсен
20
Клюснер
7
Нордли
98
Одей
45
Эго
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
21
Бьюр
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Бьюр
21
Мадсен
9
Хауген
9
Хауген
21
Мадсен
12
Педерсен
6
Энггор
6
Энггор
12
Педерсен
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
20
Клюснер
24
Кеинде
24
Кеинде
20
Клюснер
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
99
Пер Бротвейт
ВР
26
Якоб Андерсен
ЦЗ
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
18
Адам Андерссон
ЦЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
39
Оливер Йенсен
ЛВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
34
Миккел Брунд
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
26
Якоб Андерсен
ЦЗ
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
18
Адам Андерссон
ЦЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
39
Оливер Йенсен
ЛВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
34
Миккел Брунд
ЦФ
7
Александар Станкович
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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