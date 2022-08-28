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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Ольборг
Рандерс - Ольборг: обзор матча 28 августа 2022
Рандерс
28.08.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ольборг
3'
Ф. Бундгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Ольборг
Желтая карточка
Э. Бабаян
89'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Т. Кеинде
87'
Замена
О. Бундгор
️️️️
А. Андерссон
87'
82'
Замена
К. Куск
️️️️
Л. Андерсен
82'
Замена
J. Pedersen
️️️️
К. Лудевиг
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Ф. Бундгор
73'
72'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
А. Поульсен
72'
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Макарич
67'
Замена
О. Росс
️️️️
А. Соуза
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
63'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
63'
50'
Желтая карточка
Л. Крамер
42'
Желтая карточка
М. Макарич
Желтая карточка
Б. Копплин
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бундгор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Милан Макарич
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
12
Миккель Педерсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-3-2-1
30
Карльгрен
18
Андерссон
28
Гравес
6
Андерссон
15
Копплин
4
Йонсен
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
24
Кеинде
11
Бундгор
98
Одей
3-2-1-4
12
Сандер
29
Лудевиг
2
Поульсен
2
Росс
8
Фоссум
18
Прип
10
Соуза
25
Андерсен
6
Феррейра
6
Крамер
9
Макарич
18
Андерссон
23
Бундгор
23
Бундгор
18
Андерссон
24
Кеинде
12
Педерсен
12
Педерсен
24
Кеинде
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
11
Бундгор
11
Бабаян
11
Бабаян
11
Бундгор
2
Поульсен
3
Нильсен
3
Нильсен
2
Поульсен
10
Соуза
11
Росс
11
Росс
10
Соуза
29
Лудевиг
28
28
29
Лудевиг
25
Андерсен
7
Куск
7
Куск
25
Андерсен
9
Макарич
18
Эмента
18
Эмента
9
Макарич
Остались в запасе
Рандерс
Ольборг
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Рандерс - Ольборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Рандерс
Ольборг
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2022.02.18 01:13
1
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Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
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2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
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1
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