Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Рандерс
Виборг - Рандерс: обзор матча 30 апреля 2023
Виборг
30.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Рандерс
15'
И. Саид
54'
Я. Бонде (П)
79'
А. Джатта
57'
М. Энггор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Рандерс
86'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
Паулинью
️️️️
К. Леманс
82'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Э. Ахури
82'
81'
Замена
А. Камара
️️️️
Ф. Бундгор
ГОЛ! 3:1!
А. Джатта
79'
Замена
М. Сендергор
️️️️
И. Саид
76'
Замена
А. Джатта
️️️️
Р. Жуниор
76'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Я. Бонде
66'
61'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Нордли
60'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
60'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Т. Клюснер
60'
Замена
М. Эго
️️️️
С. Одей
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Энггор
Пас отдал
А. Андерссон
54'
Желтая карточка
П. Карльгрен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Я. Бонде
54'
Желтая карточка
Я. Бонде
27'
ГОЛ! 1:0!
И. Саид
Пас отдал
Э. Ахури
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
9
Паулинью
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
5
Бюрги
24
Аньембе
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
19
Саид
99
Ахури
96
Жуниор
4-2-3-1
30
Карльгрен
15
Копплин
6
Андерссон
5
Йоханссон
18
Андерссон
4
Йонсен
6
Энггор
20
Клюснер
11
Бундгор
7
Нордли
98
Одей
99
Ахури
23
Бундгор
23
Бундгор
99
Ахури
6
Бонде
28
Вестергор
28
Вестергор
6
Бонде
19
Саид
6
Сендергор
6
Сендергор
19
Саид
8
Леманс
9
Паулинью
9
Паулинью
8
Леманс
96
Жуниор
20
Джатта
20
Джатта
96
Жуниор
7
Нордли
9
Анкерсен
9
Анкерсен
7
Нордли
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
20
Клюснер
24
Кеинде
24
Кеинде
20
Клюснер
98
Одей
45
Эго
45
Эго
98
Одей
11
Бундгор
45
Камара
45
Камара
11
Бундгор
Остались в запасе
Виборг
Рандерс
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЛЗ
34
Миккел Брунд
ЦЗ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Виборг - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
Новости команд
Все
Виборг
Рандерс
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+