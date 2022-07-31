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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 31 июля 2022
Орхус
31.07.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Рандерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Рандерс
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Мельгор
90'
+1
Замена
D. Kurminowski
️️️️
С. Хауген
90'
83'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Энггор
77'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Т. Кеинде
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Эмиль Мадсен
77'
Замена
А. Гренбек
️️️️
М. Андерсон
77'
76'
Желтая карточка
Т. Кеинде
76'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
М. Эго
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
69'
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
65'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
59'
59'
Желтая карточка
М. Энггор
46'
Замена
С. Гравес
️️️️
Х. Андерссон
46'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
19
Кал
21
Мадсен
23
Андерсон
6
Поульсен
31
Биссек
31
Кристенсен
9
Мортенсен
14
Мельгор
9
Хауген
4-3-1-2
30
Карльгрен
15
Копплин
18
Андерссон
3
Хег
6
Андерссон
4
Йонсен
6
Энггор
9
Анкерсен
24
Кеинде
45
Эго
98
Одей
14
Мельгор
5
5
14
Мельгор
21
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Мадсен
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
23
Андерсон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Андерсон
9
Хауген
91
91
9
Хауген
6
Андерссон
28
Гравес
28
Гравес
6
Андерссон
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
6
Энггор
20
Клюснер
20
Клюснер
6
Энггор
24
Кеинде
11
Бабаян
11
Бабаян
24
Кеинде
45
Эго
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
45
Эго
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
2
Oliver Lund
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
2
Oliver Lund
ЦЗ
8
Asker Beck
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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