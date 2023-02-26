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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Люнгбю
Рандерс - Люнгбю: обзор матча 26 февраля 2023
Рандерс
26.02.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
90'
Ф. Бундгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Люнгбю
90'
+1
Замена
К. Винтер
️️️️
П. Бизоза
90'
+1
Замена
️️️️
Б. Хамалайнен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бундгор
Пас отдал
Я. Анкерсен
90'
86'
Желтая карточка
Р. Корлу
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Нордли
85'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
85'
Замена
Х. Андерссон
️️️️
Д. Хег
75'
74'
Замена
M. Kristensen
️️️️
А. Финнбогасон
74'
Замена
К. Биркир Финнссон
️️️️
С. Атли Магнуссон
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
М. Эго
71'
Желтая карточка
М. Эго
65'
27'
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
24'
Желтая карточка
М. Ремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
8
Марсель Ремер
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
28
Вильям Каструп
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Люнгбю
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-2-2-2
30
Карльгрен
5
Йоханссон
3
Хег
18
Андерссон
7
Каллесе
6
Энггор
4
Йонсен
7
Нордли
20
Клюснер
45
Эго
45
Камара
3-1-2-1-3
1
5
Грегор
3
Хей
3
Хамалайнен
77
Бизоза
8
Ремер
21
10
Корлу
11
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
3
Хег
6
Андерссон
6
Андерссон
3
Хег
7
Нордли
9
Анкерсен
9
Анкерсен
7
Нордли
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
45
Эго
11
Бундгор
11
Бундгор
45
Эго
22
Магнуссон
2
Финнссон
2
Финнссон
22
Магнуссон
77
Бизоза
15
Винтер
15
Винтер
77
Бизоза
Финнбогасон
9
9
Финнбогасон
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Рандерс
Люнгбю
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
28
Вильям Каструп
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Рандерс - Люнгбю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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Рандерс
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