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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Рандерс
Брондбю - Рандерс: обзор матча 23 апреля 2023
Брондбю
23.04.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
0 : 4
Завершен
Рандерс
27'
С. Одей
39'
Т. Клюснер
63'
С. Нордли
70'
С. Нордли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Рандерс
Желтая карточка
К. Каппис
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Энггор
Замена
О. Швартау
️️️️
Н. Валлис
80'
74'
Желтая карточка
М. Педерсен
Замена
К. Тшиемб
️️️️
О. Омойджуанфо
73'
71'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Ф. Бундгор
70'
ГОЛ! 0:4!
С. Нордли
63'
ГОЛ! 0:3!
С. Нордли
Пас отдал
Я. Анкерсен
Замена
К. Каппис
️️️️
Д. Белл
60'
59'
Замена
С. Нордли
️️️️
Т. Кеинде
59'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Т. Клюснер
59'
Замена
М. Эго
️️️️
С. Одей
Замена
М. Греве
️️️️
С. Хедлунд
46'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
А. Слимане
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Т. Клюснер
Пас отдал
С. Одей
30'
Желтая карточка
С. Одей
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Одей
Пас отдал
Л. Йонсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Рандерс
7
Александар Станкович
ВР
24
Сабил Хансен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-1-1-4
1
Хермансен
28
Себулонсен
3
Винтер
5
Лауритсен
14
Менса
20
Слимане
7
Валлис
10
Омойджуанфо
8
Белл
15
Хедлунд
30
Квистгарден
4-2-3-1
30
Карльгрен
15
Копплин
5
Йоханссон
18
Андерссон
6
Андерссон
4
Йонсен
6
Энггор
20
Клюснер
24
Кеинде
11
Бундгор
98
Одей
10
Омойджуанфо
5
Тшиемб
5
Тшиемб
10
Омойджуанфо
8
Белл
12
Каппис
12
Каппис
8
Белл
20
Слимане
26
Эвьен
26
Эвьен
20
Слимане
15
Хедлунд
17
Греве
17
Греве
15
Хедлунд
7
Валлис
29
Швартау
29
Швартау
7
Валлис
20
Клюснер
9
Анкерсен
9
Анкерсен
20
Клюснер
11
Бундгор
12
Педерсен
12
Педерсен
11
Бундгор
24
Кеинде
7
Нордли
7
Нордли
24
Кеинде
98
Одей
45
Эго
45
Эго
98
Одей
Остались в запасе
Брондбю
Рандерс
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
7
Александар Станкович
ВР
24
Сабил Хансен
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
24
Сабил Хансен
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Брондбю - Рандерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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