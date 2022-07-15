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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Рандерс
Мидтьюлланд - Рандерс: обзор матча 15 июля 2022
Мидтьюлланд
15.07.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
54'
Г. Исаксен
60'
А. Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Рандерс
Желтая карточка
С. Каба
90'
+4
88'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Я. Анкерсен
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
87'
Замена
С. Каба
️️️️
Г. Исаксен
76'
73'
Замена
М. Эго
️️️️
Т. Кеинде
72'
Желтая карточка
Т. Кеинде
Замена
Жуниньо
️️️️
Э. Святченко
68'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
68'
Желтая карточка
М. Тюхосен
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Андерссон
Желтая карточка
Э. Святченко
59'
59'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
С. Гравес
59'
Замена
С. Одей
️️️️
Н. Брок-Мадсен
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
54'
48'
Желтая карточка
Н. Брок-Мадсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Олафссон
29
Паулиньо
2
Андерссон
17
Тюхосен
28
Святченко
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
14
Чилуфья
3-2-3-1-1
30
Карльгрен
6
Андерссон
28
Гравес
23
Бундгор
15
Копплин
18
Андерссон
4
Йонсен
14
Лауэнборг
9
Анкерсен
24
Кеинде
44
Брок-Мадсен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
28
Святченко
18
Жуниньо
18
Жуниньо
28
Святченко
11
Исаксен
9
Каба
9
Каба
11
Исаксен
28
Гравес
17
Лауридсен
17
Лауридсен
28
Гравес
9
Анкерсен
20
Клюснер
20
Клюснер
9
Анкерсен
24
Кеинде
45
Эго
45
Эго
24
Кеинде
44
Брок-Мадсен
98
Одей
98
Одей
44
Брок-Мадсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рандерс
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
22
Александер Нюбо
ВР
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Мадс Энггор
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Филип Бундгор
ЛВ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Мидтьюлланд - Рандерс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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