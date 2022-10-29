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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Копенгаген
Рандерс - Копенгаген: обзор матча 29 октября 2022
Рандерс
29.10.2022, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
51'
Л. Лерагер
72'
М. Дарами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Копенгаген
87'
Желтая карточка
К. Грабара
82'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Дарами
81'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
Замена
Б. Копплин
️️️️
М. Каллесе
78'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
78'
76'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Р. Барджи
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
74'
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Дарами
Пас отдал
Л. Лерагер
70'
Желтая карточка
В. Кристиансен
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
68'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
М. Эго
67'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Э. Бабаян
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лерагер
Пас отдал
М. Дарами
46'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
46'
Замена
В. Клем
️️️️
М. Стаменич
28'
Желтая карточка
М. Стаменич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-1-3
30
Карльгрен
3
Хег
28
Гравес
18
Андерссон
7
Каллесе
14
Лауэнборг
4
Йонсен
24
Кеинде
45
Эго
11
Бабаян
98
Одей
4-3-3
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
34
Кристиансен
10
Харальдссон
6
Стаменич
21
Лерагер
19
Барджи
9
Дарами
7
Классон
7
Каллесе
15
Копплин
15
Копплин
7
Каллесе
11
Бабаян
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Бабаян
45
Эго
11
Бундгор
11
Бундгор
45
Эго
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
6
Стаменич
36
Клем
36
Клем
6
Стаменич
9
Дарами
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
9
Дарами
19
Барджи
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
19
Барджи
10
Харальдссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Харальдссон
Остались в запасе
Рандерс
Копенгаген
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
6
Мадс Энггор
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Рандерс - Копенгаген
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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