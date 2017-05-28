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Клейтон
Статистика
Клейтон - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 1984 (42), Санта-Хелена
#3 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кротоне
10
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
3 : 1
28.05.2017
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 0
21.05.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кротоне
1 : 0
14.05.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0 : 1
07.05.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
1 : 1
30.04.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 2
23.04.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 1
15.04.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
2 : 1
09.04.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
1 : 2
02.04.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
1 : 2
26.02.2017
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 0
18.02.2017
Кротоне
1' - 72'
45'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0 : 2
12.02.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
0 : 2
08.02.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
4 : 1
29.01.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 2
22.01.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0 : 1
14.01.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
06.11.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
2 : 0
30.10.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 1
26.10.2016
Кротоне
82' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кротоне
1 : 2
23.10.2016
Наполи
1' - 90'
89'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
16.10.2016
Кротоне
1' - 74'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2 : 1
02.10.2016
Кротоне
1' - 27'
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1 : 3
26.09.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
4 : 0
21.09.2016
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
18.09.2016
Палермо
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2 : 1
12.09.2016
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
1 : 3
28.08.2016
Дженоа
1' - 78'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 0
21.08.2016
Кротоне
1' - 90'
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