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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кротоне
Кьево - Кротоне: обзор матча 02 апреля 2017
Кьево
02.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Кротоне
57'
С. Пеллисьер
51'
Д. Феррари
82'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кротоне
Желтая карточка
И. Радованович
90'
87'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
С. Гакпе
️️️️
Р. Инглесе
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Фальчинелли
80'
Замена
А. Барберис
️️️️
Л. Капецци
74'
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
Л. Кастро
68'
66'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Замена
Н. Сполли
️️️️
А. Гамберини
64'
60'
Замена
А. Налини
️️️️
М. Роден
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Бирса
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Феррари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
8
Адриан Стоян
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Секулин
5
Гамберини
3
Дайнелли
29
Каччиаторе
21
Фрей
16
Радованович
18
Де Гузман
19
Кастро
23
Бирса
31
Пеллисьер
45
Инглесе
3-5-2
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
82
Капецци
12
Крисетиг
7
Роден
87
Мартелла
8
Стоян
11
Фальчинелли
29
Тротта
5
Гамберини
2
Сполли
2
Сполли
5
Гамберини
23
Бирса
69
Меджиорини
69
Меджиорини
23
Бирса
45
Инглесе
6
Гакпе
6
Гакпе
45
Инглесе
11
Фальчинелли
31
Сампиризи
31
Сампиризи
11
Фальчинелли
82
Капецци
51
Барберис
51
Барберис
82
Капецци
7
Роден
7
Налини
7
Налини
7
Роден
Остались в запасе
Кьево
Кротоне
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Кьево - Кротоне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
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Кротоне
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
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1
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1
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1
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2021.08.22 16:45
5
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2
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2020.08.01 09:35
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
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