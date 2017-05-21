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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Кротоне
Ювентус - Кротоне: обзор матча 21 мая 2017
Ювентус
21.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
Кротоне
13'
М. Манджукич
39'
П. Дибала
83'
А. Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Кротоне
Желтая карточка
Д. Алвес
89'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Пьянич
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Сандро
83'
78'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
М. Роден
76'
Желтая карточка
Б. Мартелла
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Маркизио
74'
Замена
А. Барцальи
️️️️
Х. Куадрадо
70'
57'
Замена
Сими
️️️️
А. Тонев
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
39'
34'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
А. Рози
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
7
Андреа Налини
ЛП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
99
Марио Лемина
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
26
Сандро
4
Бенатиа
19
Бонуччи
10
Алвес
10
Маркизио
15
Пьянич
7
Куадрадо
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
3-5-1-1
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
7
Роден
24
Тонев
51
Барберис
87
Мартелла
7
Налини
12
Крисетиг
11
Фальчинелли
7
Куадрадо
15
Барцальи
15
Барцальи
7
Куадрадо
10
Маркизио
99
Лемина
99
Лемина
10
Маркизио
15
Пьянич
8
Ринкон
8
Ринкон
15
Пьянич
20
Рози
31
Сампиризи
31
Сампиризи
20
Рози
24
Тонев
9
Сими
9
Сими
24
Тонев
7
Роден
7
Акости
7
Акости
7
Роден
Остались в запасе
Ювентус
Кротоне
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
3
Клейтон
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Ювентус - Кротоне
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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1
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1
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1
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