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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Ювентус
Кротоне - Ювентус: обзор матча 08 февраля 2017
Кротоне
08.02.2017, среда, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
60'
М. Манджукич
74'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Ювентус
89'
Замена
С. Стураро
️️️️
М. Пьяца
Замена
К. Сульич
️️️️
Д. Фальчинелли
84'
78'
Замена
А. Барцальи
️️️️
Д. Алвес
Замена
М. Тротта
️️️️
А. Тонев
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Т. Ринкон
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
М. Сампиризи
70'
70'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Хедира
65'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
АП
82
Леонардо Капецци
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
8
Томас Ринкон
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
3-2-2-1-2
21
Кордас
67
Феррари
31
Сампиризи
11
Чеккерини
15
Месба
20
Рози
51
Барберис
82
Капецци
24
Тонев
11
Фальчинелли
8
Стоян
3-3-4
1
Буффон
10
Алвес
24
Ругани
19
Бонуччи
8
Ринкон
28
Хедира
27
Асамоа
21
Дибала
9
Игуаин
7
Пьяца
9
Манджукич
11
Фальчинелли
24
Сульич
24
Сульич
11
Фальчинелли
31
Сампиризи
7
Акости
7
Акости
31
Сампиризи
24
Тонев
29
Тротта
29
Тротта
24
Тонев
10
Алвес
15
Барцальи
15
Барцальи
10
Алвес
28
Хедира
15
Пьянич
15
Пьянич
28
Хедира
7
Пьяца
27
Стураро
27
Стураро
7
Пьяца
Остались в запасе
Кротоне
Ювентус
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кротоне - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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