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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кротоне
Фиорентина - Кротоне: обзор матча 26 октября 2016
Фиорентина
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Кротоне
85'
Д. Астори
24'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кротоне
Желтая карточка
К. Сальседо
88'
88'
Замена
Сими
️️️️
М. Тротта
Замена
М. Сарате
️️️️
Х. Бабакар
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Астори
85'
82'
Замена
Клейтон
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Бернардески
79'
75'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
72'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Стоян
50'
Желтая карточка
А. Стоян
Замена
Н. Калинич
️️️️
М. Оливера
45'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фальчинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЛФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
РФ
Главный тренер
Серсе Косми
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
9
Сими
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
13
Сальседо
2
Гонсало
13
Астори
15
Оливера
47
Бадель
15
Весино
37
Тельо
10
Бернардески
72
Иличич
15
Бабакар
4-3-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
15
Месба
82
Капецци
7
Роден
51
Барберис
29
Тротта
11
Фальчинелли
8
Стоян
10
Бернардески
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Бернардески
15
Оливера
9
Калинич
9
Калинич
15
Оливера
15
Бабакар
9
Сарате
9
Сарате
15
Бабакар
11
Фальчинелли
3
Клейтон
3
Клейтон
11
Фальчинелли
29
Тротта
9
Сими
9
Сими
29
Тротта
8
Стоян
17
Палладино
17
Палладино
8
Стоян
Остались в запасе
Фиорентина
Кротоне
6
Кевин Дикс
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
6
Кевин Дикс
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
77
Валентин Кожокару
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Фиорентина - Кротоне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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