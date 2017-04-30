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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Милан
Кротоне - Милан: обзор матча 30 апреля 2017
Кротоне
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Милан
8'
М. Тротта
50'
Г. Палетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Милан
90'
+6
Вторая желтая
Ю. Куцка
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
90'
+4
90'
+1
Замена
Г. Гомес
️️️️
Л. Вангиони
86'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Л. Капецци
️️️️
М. Роден
80'
78'
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Фернандес
Замена
Н. Дюсенн
️️️️
Ф. Чеккерини
70'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Налини
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Палетта
43'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Л. Крисетиг
26'
24'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
Д. Феррари
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Тротта
Пас отдал
А. Налини
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Матиас Фернандес
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
54
Рауль Цуккетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
67
Феррари
20
Рози
11
Чеккерини
51
Барберис
87
Мартелла
12
Крисетиг
7
Роден
29
Тротта
11
Фальчинелли
7
Налини
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
25
Сапата
29
Палетта
11
Вангиони
5
Локателли
14
Фернандес
33
Куцка
10
Сусо
18
Лападула
10
Деулофеу
11
Чеккерини
3
Дюсенн
3
Дюсенн
11
Чеккерини
7
Роден
82
Капецци
82
Капецци
7
Роден
7
Налини
8
Стоян
8
Стоян
7
Налини
11
Вангиони
15
Гомес
15
Гомес
11
Вангиони
14
Фернандес
7
Окампос
7
Окампос
14
Фернандес
10
Деулофеу
70
Бакка
70
Бакка
10
Деулофеу
Остались в запасе
Кротоне
Милан
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
54
Рауль Цуккетти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
54
Рауль Цуккетти
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кротоне - Милан
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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