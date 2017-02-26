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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Кальяри
Кротоне - Кальяри: обзор матча 26 февраля 2017
Кротоне
26.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
10'
А. Стоян
32'
Ж. Педро
69'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Кальяри
Желтая карточка
А. Барберис
89'
Замена
М. Роден
️️️️
А. Стоян
85'
76'
Замена
М. Капуано
️️️️
М. Сау
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
М. Исла
Замена
Сими
️️️️
М. Тротта
68'
67'
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Д. Дессена
61'
Желтая карточка
Н. Барелла
Замена
А. Налини
️️️️
Б. Максвелл Акости
60'
Желтая карточка
Б. Максвелл Акости
59'
54'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
С. Падоин
Желтая карточка
А. Рози
51'
32'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педро
ГОЛ! 1:0!
А. Стоян
Пас отдал
М. Тротта
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
3
Клейтон
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кальяри
22
Габриэл
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
2-4-3
3
Клейтон
20
Рози
11
Чеккерини
51
Барберис
12
Крисетиг
87
Мартелла
7
Акости
11
Фальчинелли
29
Тротта
8
Стоян
4-4-2
22
Габриэл
22
Исла
22
Алвеш
4
Писакане
29
Мурру
27
Дессена
23
Барелла
19
Падоин
17
Ионицэ
25
Сау
9
Жоао Педро
8
Стоян
7
Роден
7
Роден
8
Стоян
29
Тротта
9
Сими
9
Сими
29
Тротта
7
Акости
7
Налини
7
Налини
7
Акости
25
Сау
19
Капуано
19
Капуано
25
Сау
27
Дессена
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
27
Дессена
19
Падоин
22
Боррьелло
22
Боррьелло
19
Падоин
Остались в запасе
Кротоне
Кальяри
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
42
Джузеппе Борелло
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Кротоне - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Эцио Шида
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