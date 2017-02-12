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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Рома
Кротоне - Рома: обзор матча 12 февраля 2017
Кротоне
12.02.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 2
Завершен
Рома
40'
Р. Наингголан
77'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Рома
90'
+1
Замена
Д. Перотти
️️️️
Р. Наингголан
88'
Замена
М. Руй
️️️️
Б. Перес
Замена
А. Налини
️️️️
А. Тонев
81'
80'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
М. Салах
77'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Салах
Замена
М. Тротта
️️️️
Н. Дюсенн
76'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
Д. Месба
55'
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Салах
17'
Пенальти не реализован!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кротоне
3
Клейтон
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
3-2-3-2
21
Кордас
20
Рози
67
Феррари
11
Чеккерини
15
Месба
3
Дюсенн
24
Тонев
12
Крисетиг
82
Капецци
11
Фальчинелли
7
Акости
4-1-3-1-1
13
Щесны
17
Фасио
44
Манолас
22
Рюдигер
33
Эмерсон
5
Паредес
33
Перес
8
Строотман
44
Наингголан
10
Салах
10
Джеко
15
Месба
31
Сампиризи
31
Сампиризи
15
Месба
24
Тонев
7
Налини
7
Налини
24
Тонев
3
Дюсенн
29
Тротта
29
Тротта
3
Дюсенн
33
Перес
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
33
Перес
10
Салах
16
Де Росси
16
Де Росси
10
Салах
44
Наингголан
8
Перотти
8
Перотти
44
Наингголан
Остались в запасе
Кротоне
Рома
3
Клейтон
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
17
Андрей Котник
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
15
Жуан
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кротоне - Рома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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